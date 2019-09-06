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Tosya’da hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı yapıldı

Tosya’da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmaları görüştü.

06 Eylül 2019 Cuma 10:02
Tosya’da hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı yapıldı

Tosya’da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmaları görüştü.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Tosya İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan çalışmaları değerlendirilmek ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak çalışmaları belirlemek üzere toplandı. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda geride kalan eğitim-öğretim yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek veriler doğrultusunda yeni dönemde yapılacak olan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıda ayrıca yeni yılda açılacak olan kurların belirlenmesi yanında, okuma yazma seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaların belirlenmesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarına yönelik yapılacak çalışmalar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar işbirliğinde yapılacak çalışmalar, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında ilçedeki okullarda açılacak kursların planlanması, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında resim, müzik, halk oyunları, drama ve spora yönelik kursların yaygınlaştırılması, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslarda üretilen ürünlerin teşhir ve satışının yapılması ile ilgili çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:02
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