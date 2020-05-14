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Aktüel

Tosya’da D-100 karayolunda korana virüs önlemleri arttırıldı

100 kara yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:49:17 -
Tosya’da D-100 karayolunda korana virüs önlemleri arttırıldı

100 kara yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.


Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Tosya Bölge Trafik ve Denetleme Amirliği ekipleri, D-100 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında ve şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor. Bölge trafik ekipleri, ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyararak bilgilendirme yapıyor. Otomobilinde sosyal mesafeye dikkat eden ve kurallara uyan yolculara teşekkür eden ekipler, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve kural ihlali yapan sürücü ve yolculara da cezai işlem uyguluyor.


Tosya D-100 karayolu trafik kontrol noktasında ekiplerin denetiminde kural ihlali yapıldığı tespit edilen şehirler arası taşımacılık yapan bir tır, trafikten men edilerek kontrol noktasını karşısına çekildi.


Ayrıca Tosya D-100 karayolu trafik kontrol noktasında 24 saat uygulama yapan Tosya Bölge Trafik ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor, evrak denetimi ve kural ihlali olup olmadığının kontrolünü yapıyor. Aykırı davrananlara cezai işlem uygulanırken, ateşi olmayan ve kurallara uyan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriliyor.

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