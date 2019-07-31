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Tosya Pirinç Festivalinde hava gösterileri yapılacak

22.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
Tosya Pirinç Festivalinde hava gösterileri yapılacak

22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde hava gösterileri yapılacak.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 12 Ekim’de düzenlenecek olan 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu yıl düzenlenecek olan festivalde Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi ile yaptıkları işbirliğinde hava gösterileri düzenleyeceklerinin altını çizen Başkan Kavaklıgil, havacılık gösterilerinin Tosya tarihinde bir ilk olacağını söyledi. Kavaklıgil, "Festivale adını veren çeltiğin hasat dönemine denk gelmesi için Ekim ayında karar kılındı. Bu yıl sadece güreş ve sünnet etkinliklerine ilave olarak ilçe merkezinde yapılacak olan hava gösterileri ile yamaç paraşütü programlara renk katacak. Akrobasi model uçak, motorlu yamaç paraşütü, masgito yelkenkanat, mikrolayt, drone uçuşu ve çekimi, yamaç paraşütü hava araçları ile gösterilerimiz var. Tosya tarihinde ilk defa gerçekleşecek hava gösterisi organizasyonunu Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü festivalde yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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