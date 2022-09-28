Tosya Belediyesi, mülkiyetindeki dükkanları kiraya veriyor
Kastamonu Tosya Belediyesi’ne ait İlçenin Pınarbaşı, Cumhuriyet, İbniselim ve Kuzyaka Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren 12 adet işyeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale açık teklif usulü ihale 13.10.2022 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacak. Kira ihalesine ait şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin tebligat için Nüfus dairesinden adres beyanı, nüfus cüzdanı suretlerini, ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini, kişi yâda şirket adına ihaleye iştirak edeceklerse Noter tasdikli vekâletname örneğini idareye ibraz edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Encümende hazır bulunmaları gerekiyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız