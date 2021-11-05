Tosuncuk'un ağabeyi hakkında karar verildi

Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi. İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi.

Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.

"Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır"

Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Hakim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.

Kimseye oyunu önermediğini iddia etti

Aydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti. Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu.

Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı.

Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Adliyeye sevk edildi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Emniyette ifade vermedi

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı. Aydın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı olan Fatih Aydın'ın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başladı. Aydın’ın ifadesi barodan alınan avukat eşliğinde alınacak.

Çiftlik Bank’a ilişkin açılan 3 ayrı davada, Fatih Aydın'ın 4 bin 449 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapsi isteniyor.