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Yaşam "Tostçu Mahmut"un cenazesi memleketine gönderildi
Yaşam

"Tostçu Mahmut"un cenazesi memleketine gönderildi

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi Adana'ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:20:00 -
"Tostçu Mahmut"un cenazesi memleketine gönderildi

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı.

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, tüm Türkiye'den helallik istedi.

Cenazesi Adana'ya gönderildi

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Adana'ya gönderildi.

Anıl Kurt, İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

 

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