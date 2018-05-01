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Tosic, Kayserispor maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncularından Dusko Tosic, Galatasaray derbisinde kırmızı kartla ceza duruma düştü.

01 Mayıs 2018 Salı 01:56
Tosic, Kayserispor maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı karşılaşmadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş'ta derbinin faturası ağır oldu. 

Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe sezonun kapatırken, Tosic de gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Tosic'in cezalı duruma düşmesinin ardından akıllara "Tosic bu hafta sonu oynanacak Kayserispor maçında forma giyecek mi? sorusu geldi. 

Fenerbahçe ile 3 Mayıs'ta oynanması gereken maça çıkmayacak olan Beşiktaş'ta Tosic'in Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart da otomatik olarak infaz edilmiş sayılacak ve Sırp futbolcu 1 maç ceza alması durumunda, siyah-beyazlı takımın Kayserispor ile bu hafta sonu Vodafone Arena'da oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:56
  1. Dusko Tosic
  2. Beşiktaş
  3. Kayserispor
  4. Galatasaray
  5. Kırmızı Kart

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