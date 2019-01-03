0553 313 94 23

Tosic Beşiktaş'a geri mi dönüyor? İşte detaylar

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Dusko Tosic'in, Çin Lig'inde mutsuz olduğu ve siyah beyazlı ekibe tekrardan dönme istediği öne sürüldü.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:40
Tosic Beşiktaş'a geri mi dönüyor? İşte detaylar

Beşiktaş’tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou kulübüne transfer olan Tosic’in, Çin’de mutsuz olduğu ve Beşiktaş’a geri dönmek istediği öne sürüldü. telegraf.rs’de yer alan haberde; Sırp oyuncunun savunma kalitesini artırır umuduyla transfer edildiği ancak beklenenden daha düşük bir performans sergilediği hatırlatıldı. Tatmin edici olmayan bu sonuçların ardından Çin ekibinin de Tosic’le yolları ayırma niyetinde olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, oyuncunun geri dönüşünden memnun kalacağı belirtilen açıklamada, Dusko Tosic’in aldığı 5.8 milyon euroluk ücreti Beşiktaş’ın ödemesinin zorluğu da vurgulandı.

(Akşam)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:40
  1. Dusko Tosic
  2. Beşiktaş
  3. Çin
  4. Guangzhou Evergrande

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili..
    2. TBMM İçtüzüğü'ne kısmi iptal
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la..
    4. HDP'li isme 26 yıla kadar hapis istemi
    5. Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören..
    6. Paralı poşete sosyal medyadan tepki..
    7. Güvenilir insanlara ihtiyacımız var!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi..
    9. Af isteyen futboluyu kapının önüne..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi..
    11. Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile..
    13. 21 gram
    14. "Çin Afrika ülkelerine desteğini..
    15. Flash TV'nin yayını kesildi
    16. Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanıyla..
    17. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    18. Jandarma tek tek aradı!
    19. Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi..
    20. "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor