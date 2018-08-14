Toru, 3 mahallede vatandaşlarla hasbihal etti

Meram’a bağlı Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru vatandaşlarla hasbihal etti. Şehit ailelerinden felçli yatalak hastalara, başsağlığı ziyaretlerinden ihtiyaç sahibi ailelere kadar çalmadık kapı bırakmayan Toru, belde sakinlerinin karşılaştıkları sorunların çözümü içinde yerinde talimat verdi. Ziyaretlerde Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve yönetimden isimlerde Toru’ya eşlik ettiler.

TORU, SORUNLARI BİRİNCİ AĞIZLARDAN DİNLEDİ

Ziyaretlerin ilk uğrak yeri olan Boruktolu’da bir şehit ailesini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Bu ülkenin her bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bu vatan onların emanetidir. Bu sebeple hiçbir ülkenin özelliklede okyanus ötelerinden üzerimizde operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Bu ülkenin her bir ferdi şehitliğe hazırdır. Şehitlerin emanetine sahip çıkmayı da en önemli görev olarak addediyoruz” diye konuştu. Çarıklar muhtarı Durmuş Ali Öğüt’ten mahallenin sorunları hakkında bilgi de alan Toru mahallede ayrıca yalnız yaşayan yardıma muhtaç bir kadın ile bir aileye de başsağlığı ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin son 16 yılda zenginliğini 2-3 kat artırdığını ve bu refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığını hatırlatan Toru, ‘Ancak tüm bunlara rağmen, dezavantajlarından dolayı milli gelirden yeterince yararlanamayanların imdadına da yine devlet yetişiyor. Onların da hayatlarını rahatlıkla geçirmeleri için tüm kurumlarımız seferberdir” diye konuştu.

“BİZE GELEMEYENE BİZ GELİRİZ”

Toru daha sonraki ziyaret yeri Kaşınhanı mahallesinde de sevgi seli ile karşılandı. Burada çocuklara hediyeler veren Toru, onlarla bir süre sohbet etti. Burada da ihtiyaç sahibi bir ailenin dertlerini dinleyen Toru, daha sonra geçirdiği trafik kazası nedeniyle 1 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan bir hastayı ziyaret ederek, hayır duasını aldı. Toru ‘Bize gelemeyene biz gideriz. Çünkü bizim inancımız da, siyaset anlayışımız da bize bunu emrediyor. Her ne olursa olsun sorunlarınızda yanınızdayız” diye konuştu. Felçli hastanın tedavi süreci hakkında da bilgi alan Toru, daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında yapılacakları istişare etti.

‘GELİŞME YOLUNDA BASAMAKLARI HIZLA TIRMANIYORUZ”

Toru’nun yoğun ziyaret programının son durağı Çarıklar Beldesi oldu. Çarıklar halkıyla buluşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, burada da özellikle kadınların ilgi odağı oldu. Çarıklar mahallesinde son iki ayda 3 ferdini kaybeden bir aileye misafir olan Toru, başsağlığı dileklerinde bulundu. Yaptığı ziyaretler hakkında bir açıklama yapan Toru, “Siyaseti de belediyeciliği de milletimiz için yapıyoruz. En büyük ödülümüz onların hayır duaları. Bugün bu ziyaretleri gerçekleştirmemizin temel nedeni de bu. Vatandaşa dokunabilmek ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendirebilmek. Gerek Türkiye gerek Konya gerekse Meram ilerleme yolundaki basamakları birer birer değil, onar onar, yüzer yüzer tırmanıyor. Bugün Meram bölgemizin geldiği nokta gurur verici. Eksiklerimizi vatandaşlarımızla birlikte tespit edip, çözümlerimizi birlikte üretiyoruz. Yapılan hizmetlerden öte bugün bizi sevindiren en önemli şey Meram geleceğe umutla bakıyor. Çünkü herkes biliyor ki bugün olduğu gibi yarında güzel işler başarılacaksa bunu gerçekleştirecek olan yine bu kadrolardır” diye konuştu.