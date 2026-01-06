Toroslar’daki yaban keçileri mercek altında

Mersin sınırları içinde, Toros Dağları’nda koruma altında bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor.

Ekipler, hayvanların sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarını düzenli olarak kontrol ederken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamlıyayla Milli Parklar Şefi Ramazan Dalkırdan’ da bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Toros Dağları’nın önemli yaban hayatı türlerinden biri olan keçilerin korunmasının, ekosistemin dengesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Fotokapan, dürbün ve teleskoplarla her an takip edilen hayvanlarla ilgili bölgede sürekli denetim yapıldığı bildirildi.