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Toroslar Belediyesi’nden tabela açıklaması

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, üzerinde belediyebaşkanının fotoğrafı ve belediye logosunun bulunduğu orta refüj tabelalarının,Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılarak kırıldığı ve Park ve Bahçeler DaireBaşkanlığı’na bağlı marangoz atölyesi deposuna kaldırıldığı ileri sürüldü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:14
Toroslar Belediyesi’nden tabela açıklaması

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, üzerinde belediyebaşkanının fotoğrafı ve belediye logosunun bulunduğu orta refüj tabelalarının,Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılarak kırıldığı ve Park ve Bahçeler DaireBaşkanlığı’na bağlı marangoz atölyesi deposuna kaldırıldığı ileri sürüldü.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılıaçıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesi deposunakırılarak kaldırılan ayaklı tabelaların, hangi sebeple toplatıldığını ve neden kırılarakyerlere atıldığını kendisinin de Mersin kamuoyu gibi merak ettiğini söyledi.


"Tabelaları aldık, onaracağız ve yerine dikeceğiz"


Birkaç gün önce düzenlediği toplantıda, tüm belediye başkanlarıyla iletişim veuzlaşı halinde çalışmak istediğini, amacının bu kente hizmet etmek olduğunukameralar önünde açıkladığını hatırlatan Yılmaz, "Bizler Mersin’e hizmet etmek içinaynı amacı taşıyan ve bunun için demokratik ortamlarda bir araya gelerek, gerekteknik konularda gerekse sosyal konularda fikir alışverişinde bulunan başkanlarız.Ve bunu yaparken diplomasi denilen dili kullanmak nezaketini göstermeliyiz.Evet,diplomasi denilen bir kavram vardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi bunu tercihetmeyebilir ancak her ne sebeple yapılırsa yapılsın bu davranış, asla şıkolmamıştır, aksine son derece saygısızca ve hukuksuz bir şekilde yapılmıştır"dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bir uyarı yazısı gönderip, tabelalarıntoplanacağı yönündeki kararın içeriği ne ise bunu paylaşması gerektiğini ifadeeden Yılmaz, "Kendilerine yakışacak olan davranış buydu. Bunun yerinehabersizce adımın ve belediye logomuzun bulunduğu, kendi bölgemizdeki ayaklırefüj tabelalarımızı kaldırıp, üstelik bir de kırıp kullanılamaz hale getirmeleri aslakabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim tabelalarımızın Büyükşehir Belediyesideposunda ne işi var? Bu nasıl bir diyalogsuzluk örneğidir, nasıl bir saygısızlıktır? Uzlaşı ve diyalog kültürü asla bu değildir. Üzülerek görüyoruz ki, herkese mavi boncuk dağıtan söylemle eylem arasındaki tutarsızlık devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin depoya kaldırttığı kırık dökük hale gelen tabelalarımızı aldık. Onaracağız ve tekrar yerlerine dikeceğiz.Yaşanan bu hadisedenduyduğumuz üzüntüyü bir kez daha değerli kamuoyunun bilgisine sunuyor, takdiri yine değerli halkımıza bırakıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:14
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