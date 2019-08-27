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Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramına hazırlanıyor

Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümünü spor müsabakaları ve konserlerle kutlamaya hazırlanıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 16:37
Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramına hazırlanıyor

Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümünü spor müsabakaları ve konserlerle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde Aydilge ve Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Mersinlilerle konserde buluşacak.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, bu yıl 12’incisini düzenlenen Gençlik Kupası Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın final müsabakası yapılacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te Tırtar ve Arpaçsakarlar Mahalleleri arasındaki 3’üncülük maçının ardından turnuva; saat 17.00’de Kavaklıpınar ve Çavuşlu Mahalleleri arasında oynanacak final maçı ve ödül töreni ile son bulacak.


Zafer Bayramı kutlamaları, 31 Ağustos Cumartesi günü güreş müsabakaları ve konserlerle devam edecek. Saat 14.00’te Ayvagediği Mahallesindeki futbol sahasında minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek olan Karakucak Güreşlerinde, Türkiye’ye güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Cihan Pehlivanı Mersinli Ahmet olarak tanınan Ahmet Kireççi’nin hayatını konu alan kitap da Toroslar Belediyesi’nin katkılarıyla güreş severlere armağan edilecek.



Aydilge ve Arslanbek Sultanbekov, Toroslar’da hayranlarıyla buluşacak


Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek olan güreşçilerin kıyasıya mücadele edeceği güreş müsabakasının sonrasında ise saat 19.00’da ünlü sanatçı Aydilge ve ‘Dombra’ şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov konser verecek. Ayvagediği Mahallesi futbol sahasında organize edilecek konserde sanatçılar Mersinlilerle buluşacak.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konserlerle renklendirecekleri kutlamalara tüm Mersinlileri davet ederek, “Her aşaması eşsizvatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonunda kazandığımız şanlı zaferimizin yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Cuma ve 31 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:37
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