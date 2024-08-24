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Yaşam Toros'a 200 bin TL harcama yaptı
Yaşam

Toros'a 200 bin TL harcama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 16:58:00 -
Toros'a 200 bin TL harcama yaptı

Kırşehir'de yaşayan Asım Kölün, 88 model Renault Toros'a 200 bin lira harcama yaptı.

Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise BMW marka otomobile ait" dedi.

Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şuanda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor.

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