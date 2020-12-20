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Ekonomi Torkam Holding'den 7.8 milyar dolarlık anlaşma
Ekonomi

Torkam Holding'den 7.8 milyar dolarlık anlaşma

Müteahhitlik grubu Torkam Holding ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında konut ve genel madencilik alanlarında toplam 7.8 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:25:00 -
Torkam Holding'den 7.8 milyar dolarlık anlaşma

İmza törenine Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, Yüksek Büyükelçi Nicolas Serge Kazadi ile Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi de katıldı.

Katma değer sağlıyoruz

Törende konuşan Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Türkiye’nin pek çok şehrinde binlerce konut, ofis ve ticari ünite hayata geçirdiklerini belirtti. Dereli, 10 senedir de pek çok ülkede kamu ve özel sektör projelerinde yeni işler üstlendiklerini anlattı. Türkiye’ye büyük güven duyulduğunu vurgulayan Dereli, “Ülkemizin köklü müteahhitlik şirketleri için de aynı durum geçerli. Bunda milyonlarca markalı ve kaliteli konut üretilmesinin payı büyük. Biz de iş bitirme ve kalite noktasında çok önde görülüyoruz. Tecrübemizi dünyaya taşıyarak ülkemize katma değer sağlıyoruz” dedi.

100 bin sosyal konut

Cezayir ve Bulgaristan’da önemli projelere imza attıklarını; Almanya’da da önemli bir iş üstlendiklerini kaydeden Dereli, şunları söyledi: “Afrika’nın önemli anlaşmalarından birine imza attık. Tüm dünya olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde böylesine önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu hamlemizle sektörümüzde faaliyet gösteren şirketleri yurt dışı müteahhitlik projelerinde yer almak üzere teşvik edeceğiz. Afrika’da yaşama geçireceğimiz 100 bin sosyal konutun örnek alınacağına inanıyoruz. Bu anlamda ülkemizin önemli bir şirketi olarak üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getirme ve buradaki şirketlerimizle iş birliği içerisinde hareket etmenin gayreti içerisindeyiz.”

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