Yerel Torbalı’daki İnşaatta Faciaya Götüren Düşüş!
Yerel

Torbalı’daki İnşaatta Faciaya Götüren Düşüş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Torbalı’daki İnşaatta Faciaya Götüren Düşüş!

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçi, yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tüm müdahalelere rağmen işçiyi kurtaramadı. Bölgedeki çalışmalar sürerken iş güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bina inşaatından düşen işçi öldü.

Ayrancılar Mahallesi'nde, inşaat işçisi Enver Takım (49) yapımı süren 5 katlı binanın 4. katından dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Takım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

