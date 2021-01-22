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Yerel Torbacılara baskın! Gözaltılar var
Yerel

Torbacılara baskın! Gözaltılar var

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:39:00 -
Torbacılara baskın! Gözaltılar var

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan bir şahsın üzerinden 6 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir ikamette yapılan aramada da fişeklenmiş halde 71 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan makas ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan R.A. ve B.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Yavuz mahallelerinde durdurulan İ.C.’den ise 10 adet plaster içinde 100 adet sentetik ecza hap, Ç.Ç.’nin üzerinden de 5 fişek daralı 1,2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.C. ve Ç.Ç. gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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