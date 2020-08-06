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Aktüel

"Torbacı" operasyonunda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:42:49 -
"Torbacı" operasyonunda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 97 kök Hint keneviri, 1 kilo 614 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 2 define arama dedektörü ve 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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