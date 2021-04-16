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Ekonomi Torba yasada neler var? Meclis’ten geçen yeni torba yasa teklifi maddeleri
Ekonomi

Torba yasada neler var? Meclis’ten geçen yeni torba yasa teklifi maddeleri

Torba yasa Meclis’ten geçti mi haberleri son dakika: Torba yasa maddeleri Meclis’ten kabul edilmesile birlikte TBMM’den geçen torba yasa maddelerinin neler olduğu, torba yasada neler olduğu da yine milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Korona salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyerlerinde çalışanlara ödenen ücretsiz izin desteğinin hem kapsamı genişletildi hem de nakdi ücret desteği tutarı artırıldı. Tarımsal kredi borçları da yapılandırılıyor. İşte Meclis’ten geçen yeni torba yasa teklifi maddeleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:25:00 - 2021-04-16 09:26:22
Torba yasada neler var? Meclis’ten geçen yeni torba yasa teklifi maddeleri

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki (TBMM) görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Torba yasa maddeleri

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanacak?

Buna göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Tarımsal kredi borçları nasıl yapılandırılacak?

Öte yandan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak.

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek. 

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