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“Topyekûn mücadele gerek”

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Reuters’a verdiği söyleşide yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar sebebiyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu belirterek, gelinen seviyelerin enflasyonla topyekûn mücadele gerektirdiğini söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 10:48
“Topyekûn mücadele gerek”

Kamu tarafından yönetilen fiyatlarda endekslemeyi kademeli olarak azaltacaklarını kaydeden Albayrak, “Maliye politikasında ciddi tasarruf tedbirleri alıyoruz. Güçlü mali politikalarla Merkez Bankası’nı bu alanda destekleyeceğiz” dedi. Albayrak, “Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler bu sürece destek verecektir. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.

IMF’YE BAŞVURMA PLÂNIMIZ YOK

Bakan Albayrak, Türkiye’nin IMF’ye başvurmak gibi bir planının olmadığını, doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandıklarını kaydederek, Türkiye’nin temel borçlanma ve kaynak piyasasının Avrupa ve ABD olmaya devam edeceğini, çeşitlendirme kapsamında Çin piyasasına bu yıl ihraç gerçekleştirileceğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:48
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak
  2. IMF
  3. Merkez Bankası

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