Topyekün birleşen muhalefete Halil Konakcı Hoca'dan cevap!

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Topyekün Erdoğan düşmanlığında birleşen 6'lı masa, ittifakı genişletmek için terör sevici HDP ile de temasa geçti.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinden sonra Mithat Sancar, ittifak sinyali verdi.

TİP'i, BTP'yi de bünyesine katmak isteyen 6'lı masaya cevap Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca'dan geldi.

"Hak ile batılın savaşında; bizler beceremesek de küfür ve ihanet her zaman tek millet olmuştur." diyen Konakcı Hoca, şöyle devam etti:

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Merak etmeyin Hak ile Batıl savaşında önünde sonunda Hak galip gelir.