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Gündem Topyekün birleşen muhalefete Halil Konakcı Hoca'dan cevap!
Gündem

Topyekün birleşen muhalefete Halil Konakcı Hoca'dan cevap!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca, tek amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek olan muhalefete, "Merak etmeyin Hak ile Batıl savaşında önünde sonunda Hak galip gelir." diye mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 22:16:00 -
Topyekün birleşen muhalefete Halil Konakcı Hoca'dan cevap!

 Yeniakit.com.tr 

Topyekün Erdoğan düşmanlığında birleşen 6'lı masa, ittifakı genişletmek için terör sevici HDP ile de temasa geçti.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinden sonra Mithat Sancar, ittifak sinyali verdi.

TİP'i, BTP'yi de bünyesine katmak isteyen 6'lı masaya cevap Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca'dan geldi.

"Hak ile batılın savaşında; bizler beceremesek de küfür ve ihanet her zaman tek millet olmuştur." diyen Konakcı Hoca, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merak etmeyin Hak ile Batıl savaşında önünde sonunda Hak galip gelir.

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