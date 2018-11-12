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Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Mehmet Bezgincan, topuklu ayakkabı giymenin çeşitli rahatsızlara yol açtığını söyledi. Bezgincan, "Ayakta şekil bozuklukları meydana gelebiliyor. Dizde erken kireçlenmeye sebep olabiliyor. Belde de bel kaslarının aşırı kasılması sonucu, bel fıtığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:39
Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Mehmet Bezgincan, topuklu ayakkabı giyen kadınların erken yaşta kireçlenme ve kamburluk gibi hastalıklarla karşı karşıya bulunabileceğini belirterek, bazı tavsiyelerde bulundu.

Özellikle yüksek topuk giyildiğinde vücudun eğik hale geldiğinin altını çizen Bezgincan, "Genellikle bizim önerdiğimiz topuk yüksekliği, 2.5- 3 santimetredir. Sürekli topuklu ayakkabı giyildiğinde, belde kamburlaşmalar olabiliyor. Yüksek topuk giyildiği zaman, insan dengesi bozulduğu için, vücut önde eğik durumda bir pozisyon oluşuyor. Bu da beldeki ağrıyı arttırıyor. Kaslarda ağrıyı artırıyor. Daha erken kamburlaşmalara neden oluyor. Kalça ve dizdeki kireçlenmelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesine neden oluyor. Kronik hastalık olarak, bizim dediğimiz gibi kireçlenmeler falan ortaya çıkıyor. Örneğin, ayak bileğinde, belde, dizde, normal bir insandaki kireçlenme ihtimali, daha uzun bir zaman gerektirirken, yüksek topuklu ayakkabı giyildiği zaman, bu daha erken meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

Bezgincan, Topuklu ayakkabı giymeyen insanlarda kireçlenmelerin genellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkarken, sürekli yüksek topuklu ayakkabı giyildiğinde ise bu durumun 20’li yaşlara kadar indiğini de sözlerine ekledi. Yüksek topuklu ayakkabı giymeyi seven kadınlar da 5 santimetreden yükseğini giymemeleri konusunda uyaran Bezgincan, aksi takdirde kireçlenmenin yanı sıra ayak şekil bozukluğu bel fıtığı gibi daha ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalındığını aktardı.

“Özellikle 5 cm üzerindeki topuklar, genelde vücut dengesini bozuyor. 5 santimetrenin üzerindeki bir topuklu ayakkabı ile yüründüğü zaman, ayak bileğine, dizlere ve bele aşırı yük biniyor. Öncellikle en çok ağrının olduğu yer, ayak bileği ve dizlerdir. Burada, yüksek topuklu ayakkabının yaptığı şeyler, ağrı yapabiliyor. Ayakta şekil bozuklukları meydana gelebiliyor. Dizde erken kireçlenmeye sebep olabiliyor. Belde de bel kaslarının aşırı kasılması sonucu, bel fıtığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

TOPUKLU AYAKKABI GİYMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE BUNLARI YAPIN!

Bezgincan, Topuklu ayakkabı giymek isteyen kadınlara, topuklu giymeden önce yapması gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Bezgincan, "Öncellikle ayak bileği kaslarını, güçlendirmeye çalışsın. Ayakuçlarının üzerinde basarak da yürümeyi öğrensin. Ondan sonra yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi daha uygun olur” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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