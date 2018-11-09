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Topuklu ayakkabı alırken bunlara dikkat edin

Ayakkabı ayak sağlığı için çok önemli. Topuklu ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?

09 Kasım 2018 Cuma 22:02
Topuklu ayakkabı alırken bunlara dikkat edin

Kadınlar için vazgeçilmez olan ve dolaplarda hemen her renk için yeterli alan açılan topuklu ayakkabılar doğru kriterlerde seçilmediği takdirde ne yazık ki ayakta reyonlarda durduğu kadar güzel duramaya biliyorlar. Topuklu ayakkabı seçerken önceliğin görünüşünden ziyade rahatlığı olması gerektiği unutmamalı. Topuklu ayakkabı alırken doğru model dışında doğru zamanlama da büyük bir öneme sahip. Ayrıca ayakkabının iç yapısının da en az dış yapısı kadar önemli olduğunu asla unutmamalısınız.

TOPUKLU AYAKKABI ALIRKEN İÇ YAPISINA DİKKAT EDİN!

AYAK ŞİŞKİNLİĞİ

Eğer topuklu ayakkabı alma işinizi sabah erken saatlerde yapıyorsanız çok büyük bir yanlış içindesiniz. Ayaklarınız sabah saatlerinde şişmediği için alacağınız topuklu ayakkabı sizi giydiğiniz gün içinde birkaç saat sonra rahatsız eder bir hale sürükleyecektir. Bu sebeple topuklu ayakkabı alırken akşam saatlerini tercih etmeniz yerinde olacaktır. Şişmiş ayaklarınız ile seçeceğiniz rahat bir topuklu ayakkabı sonrasında sizin için büyük bir rahatlığa olanak sağlayacak.

Topuklu ayakkabı alırken genel olarak hepimiz ayakkabının görünüşüne ve albenisine önem veririz. Halbuki içinde saatlerimizin geçeceği topuklu ayakkabıların içi de en az dışı kadar önemli. Hatta çok daha önemli. Ayakkabının iç kısmının çok kaygan bir maddeden yapılmış olması ayaklarınızın içinde kaymasına olanak sağlayacağından hem yürüyüşünüzü kötü gösterecek hem de ayak şeklinizi bozacaktır. Ayrıca iç malzemesinin sert olması da nasır gibi ayak problemlerine neden olurken ayağınızın acıması ile de sonuçlanır.

MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

En uzun parmağınız ile ayakkabı arasında mutlaka en az yarım santimlik boşluk olmalı.

Aylarınızın hava almasını sağlayan maddelerden yapılan topuklu ayakkabılara öncelik vermelisiniz. Böylece ter ve koku gibi istenmeyen durumlara maruz kalmazsınız.
Her ne kadar ayakkabı satıcısı size ayakkabının zamanla açılacağını söylese de bu durumun gerçekleşmeme olasılığını göz ardı etmemelisiniz. O bunu muhtemelen ayakkabının bir numara büyüğü kalmadığı için söylüyordur.

Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği ayakkabının içinde parmaklarınızı kıvırmanıza yetecek düzeyde olmalıdır. Ayak bileği burkulması gibi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız daha geniş yapıda ve kısa topuklu ayakkabı modellerini tercih etmelisiniz.

Ayakkabı alırken tek bir ayakla değil her iki ayağınızla da ayakkabı modelini denemelisiniz. Bunun en büyük sebebi iki ayağınızın da boy ve genişliğinin farklı ölçülere sahip olması.

SİVRİ BURUNLU AYAKKABILARDAN KAÇININ

Sivri burunlu ve çivi topuğa sahip olan ayakkabılar sizin için daima bir risk unsurdur. Ayak şeklinizi bozması muhtemel olan sivri burun ayakkabılar çok sık giyildiği takdirde özellikle ayak parmaklarında istenmeyen kalıcı bir görüntüye neden olabilir. Çivi topuklu ayakkabılar ise bel ve omurganıza kalıcı zararlar verebilirler. Bunun yerine kısa ya da kalın topuklu ayakkabılar tercih ederek sağlığınızı korurken diğer yandan da istediğiniz kadınsı görünüşe sahip olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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