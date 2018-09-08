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Topuk dikeni neden oluşuyor?

Ayak tabanına aşırı yük binmesi ve aşırı zorlanmalar sonrası dokularda oluşan ödem, hematom ve iltihap kireçlenmeye dönüşünce tıp dilinde “Topuk Dikeni” adını alıyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
Topuk dikeni neden oluşuyor?

Bu kireçlenme zamanla büyüyerek topukta bir çıkıntı halini alıyor ve buna “Topuk Dikeni” diyoruz. Topuk dikeni olan hastalarda özellikle sabap ayağa kalkınca şiddetli ağrı, topallama, ayakkabı giymekte zorluk, ayak tabanında şişlik ve yürüme zorluğu görülür.

TOPUK DİKENİNİN OLUŞ SEBEPLERİ

1- Ayak tabanında şekil bozuklukları

2- Şişmanlık

3- Sert tabanlı terlikler giyilmesi

4- Yalınayak uzun süre ayakta dolaşılması

5- Ayakta iş yapılan mesleklerde çalışılması.

Topuk dikeni tedavisi sabır istiyor. Öncelikle istirahat etmek gerekiyor. Ama bu arada kilo almamalısınız. Ortopedik terlikler ve ayakkabılar giymelisiniz. Ayakkabıda silikon topuk yastığı veya mantar tabanlık da kullanılabilir.

Lokal kortizon tedavisi de yapılıyor. Son zamanlarda “ESWT Tedavisi” denen düşük ve yüksek enerjili şok dalgaları uygulamaları yapılmakta. Bunun sert doku ve yumuşak dokuya göre değişik uygulama alanları var.. Sert dokularda yüksek enerjili uygulamalar, yumuşak dokuda düşük enerjili uygulamalar yapılıyor.

Sert dokular için: 2 - 3 seans, 1-2 saat, yumuşak dokular içinse 3-5 seans 20 - 30 dk. süreyle uygulanmakta. Sert doku uygulamalarında 2-3 hafta, yumuşak doku uygulamalarında 4-6 hafta içinde çoğu şikayetler kaybolmaktadır.

Sonuçta daha hızlı iyileşme, ağrıda azalma, şişme ve enfalamasyonda azalma sağlanıyor..

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
  1. topuk dikeni
  2. topuk dikeninin sebepleri

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