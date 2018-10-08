THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin

Topukta meydana gelen çatlaklardan kurtulmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte o yöntem...

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:34
Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu yöntemi deneyin

Topukta meydana gelen çatlaklar, sürekli ayakta durma, açık ayakkabı giymek, topuklu ayakkabı giymek gibi durumlar sonucunda oluşabilir.

Her türlü bitkisel yöntemi denediğiniz halde topuk çatlaklarından kurtulamıyorsanız birazdan vereceğimiz yöntemi deneyebilirsiniz.

Bu yöntemi deneyenler topuk çatlaklarından 15 dk. İçerisinde kurtulduklarını söylüyorlar.

İşte topuk çatlaklarından kurtaran o ilginç yöntem…

1 bardak ağız gargara suyu

2 bardak ılık su

1 bardak elma sirkesi

Vermiş olduğumuz malzemeleri ılık su içerisinde iyice karıştırın. Dada sonra ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 15 dk. kadar bekletin. Bu karışımı deneyenler ayaklarının 15 dk. içerisinde yumuşacık olduğunu söylüyorlar.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL
    1. Çorum'da çaldılar İzmir'de..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı!..
    3. Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. CHP'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!..
    5. Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak..
    6. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    7. Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı..
    8. Amerika'yı karıştıran görüntü!..
    9. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını..
    10. Samsun'da oğlunu öldüren babadan şok..
    11. İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!
    12. Karaman'da torbacı sevgililere..
    13. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    14. Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?
    15. Adalet Bakanı Gül'den terörle mücadele..
    16. Hollanda'daki gözaltılar sonrası..
    17. Yerli üretim implantta önemli başarı!..
    18. Bakan Abdulhamit Gül'den hakim, savcı..
    19. Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 14 köyü..
    20. FETÖ'cü eski hakim hakkında karar..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu