Topuk çatlaklarına 1 gecede elveda: öncesi ovalayın! Sonra kaderi değişecek! Hem ayağınızı hem bedeninizi temizliyor

Birçok kişinin sorun yaşadığı topuk çatlakları hem görsel hem de manevi açıdan büyük problemleri de beraberinde getirir. Sürekli yakta kalmakla birlikte topuklarda oluşan aşınım ile birlikte çatlaklarda ortaya çıkar. Kuruyan ve çatlayan topukları daha yumuşak hale getirmek mümkündür. Topuk çatlaklarına en etkili tedavi yöntemleri bulunur. Topuklarınızda oluşan çatlaklara veda etmek artık çok daha kolay.

Topuk Çatlakları Neden Oluşur?

Genel olarak sıklıkla görülen topuk çatlakları birkaç neden bağlı olarak oluşur. Bireyin vücudunda suyun azalması en önemli bilinen sebeptir. Cilt yapısındaki kuruluktan dolayı da topuk çatlakları oluşur. Çok fazla ayakta durmak ve aşırı kiloya sahip olmak yükün ayaklara verilmesini sağladığından istenmeyen topuk çatlakları meydana gelir. Topuk çatlaklarının oluş nedenleri ne olursa olsun tedavisi vardır.

Topuk Çatlaklarına Doğru Çözümler

Topuklarda oluşan çatlakların tamamen yok olması için bazı adımların atılması gerekir. Topuklarda oluşan çatlakların giderilmesi için doğal maddeler kullanılır. Hazırlanan maddelerle direk topuklara uygulanan karşımlar en hızlı şekilde hazırlanır. Topuk çatlaklarını yok etmenin en büyük sırrı doğru karışımları elde etmektir. Çatlayan topukların zamanla acı vermesi kişilerin normal yaşantısını da engeller.

Topuk Çatlaklarına İyi Gelen Karışım

Topuk çatlakları ayakların fiziki olarak kötü görünmesine neden olurken oldukça can yakıcıdır. Topuk çatlağının önüne geçmek ve daha yumuşak ve sağlıklı ayaklara sahip olmak için şu karışımı hemen deneyebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yarım limon

Bir çay kaşığı vazelin

Yarım limonun üzerine sürülen vazelin direk olarak topuğa sürülür. 5 iia 7 yada 10 dakika sürekli olarak ovalanan limon topuğun yumuşamasına neden olacaktır. Daha sonrasında streç film ile kapatılarak hava gelişini kapatın. Gece yatmadan önce yapıldığında sabah farkı hemen göreceksiniz. Ilık suyla yıkanan ayaklar gün içerisinde yumuşacık kalmaya devam edecektir. Ölü deriyi atan bu uygulama istenildiği zaman uygulanır. Bu sayede topuklar yumuşacık olacaktır. 3-4 kere etkisini gösteriyor.

Topuklarda Yumuşaklığı Hissedin

Topuklarınızda oluşan kuruluk, çatlak ve acıyı hissetmemek için bu uygulamayı mutlaka yapın. Hazırlaması ve uygulaması kolay olan bu yöntem ile 1 gecede yumuşaklığı hemen hissedin. Kalıcı olan bu yöntem her zaman sizinle…