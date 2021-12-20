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Kadın - Aile Topuk ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri
Kadın - Aile

Topuk ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri

Topuk ağrısına evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel yöntemler

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:24:00 - 2021-12-20 23:26:13
Topuk ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri

Çoğunlukla topuk ağrısı, topuk kemiğini ayaktaki diğer kemiklere bağlayan bağ dokusu olan plantar fasyanın zarar görmesiyle ortaya çıkar.  Yapılan araştırmalara göre, her 10 kişiden birinde en az bir kere topuk ağrısı görülmektedir. Aktif yaşam tarzına sahip olan ve sürekli ayakta çalışmak zorunda kalan kişilerde de topuk ağrısı çok sık görülmektedir.

Topuk ağrısına evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel yöntemler

Epsom Tuzu: Topuk ağrılarını azaltan epsom tuzunu, su ile doldurduğunuz bir leğene 3 kaşık kadar ekleyin. Bu su içerisinde topuklarınızı 30 dakika kadar bekletin. Düzenli olarak bu işlemi yaptığınız zaman topuk ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.

Zencefil Çayı: Birçok sağlık sorununa iyi gelen zencefil çayı, topuk ağrısına da iyi gelmektedir. Zencefil çayını direkt olarak tüketmeniz önerilmektedir.

Topuk ağrısına limon iyi gelir mi?

Birçok sağlık sorununda kullanılan ve olumlu sonuçlar elde edilen limon için topuk ağrısına limon iyi gelir mi sorusu sorulmaktadır. Topuk ağrısı için önerilen limon özellikle de topuk dikeni sorununa iyi gelmektedir. Limon içerisinde bulunan antioksidanlar, bağ dokularını yenileyerek ağrıları azaltmaktadır. Gece yatmadan önce ayağınıza limon dilimlerini sarın ve çorap giyerek sabaha kadar bekletin. Bu işlemi düzenli olarak 1 hafta uyguladığınız zaman ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.

Topuk ağrısına neden olan bazı önemli etkenler

  • Topuk dikeni
  • Gut hastalığı
  • Yaralanmalar
  • Romatizmal artrit
  • Yanlış ayakkabı seçimi
  • Tendon iltihaplanması
  • Sürekli ayakta kalma
  • Aktif yaşam tarzı
  • Kırık
  • Burkulma
  • Bursit 
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