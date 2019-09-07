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Toprak sempozyumunda halk dansları gecesi

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 13.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:38
Toprak sempozyumunda halk dansları gecesi

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, müzik ve dansa da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser ve gösteri programları, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Eti eski fabrika alanında gerçekleşen programda muhteşem bir gösteriye imza attı. Yaklaşık 1 saat süren bir performans sergileyen topluluk, birçok yöresel dansı başarıyla sergilenirken gösteri izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Eskişehir’in yanı sıra İzmir ve Artvin yöresinden halk oyunlarının sahnelendiği etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında düzenlenen etkinlikler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:38
  1. sergi
  2. konser

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