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Toprak Razgatlıoğlu Tayland’da piste çıkıyor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci durak noktası olan Tayland’da piste çıkıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 11:45
Toprak Razgatlıoğlu Tayland’da piste çıkıyor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci durak noktası olan Tayland’da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team’le sezonun ilk podyumuna erişmeye çalışacak.



Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) ikinci durakta piste çıkıyor. 15-17 Mart tarihlerinde Tayland’daki Chang Uluslararası Pisti’nde koşulacak yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.


World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu Avustralya’da sezonun ilk yarışında 14’üncü cepten çıkıp 6’ncı olmayı başarmıştı. Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya’da koşulan iki yarış sonrası elde ettiği 10 puanla pilotlar sıralamasında 11’inci basamakta yer alıyor.



"Kendime de takımıma da güveniyorum"


Geçen sene Dünya Superbike Şampiyonası’nda iki yarışta podyuma çıkan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Avustralya’da ilk yarışta oldukça iyiydik. Ama ikinci yarışta yaşadığımız teknik arıza nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Tayland’da hedefimiz podyuma çıkmak. Hava şartları zorlu ancak hem kendime hem de takımıma güveniyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:45
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