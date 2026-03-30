Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP puanını aldı

AA Giriş Tarihi:
MotoGP ABD Grand Prix’sinde mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 15. sırada bitirerek kariyerinin ilk MotoGP puanını aldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan ABD Grand Prix'ini, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada tamamladı.

Sezonun üçüncü yarışı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 40 dakika 50.653 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirerek bu sezon üst üste 3. galibiyetini aldı.

Yarışı liderin 25.549 saniye gerisinde tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 1 puan toplayarak MotoGP'deki ilk puanını aldı.

Sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si 26 Nisan'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45

