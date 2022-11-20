  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Avustralya'da sezonun son yarışında dördüncü oldu. Geçen yılın dünya şampiyonu Toprak, bu sezonu ikinci sırada bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:32:00 -
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabının ikinci yarışı için 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde TSİ 08.00'de gaza bastı.

Şampiyonanın son yarışı öncesinde TSİ 05.00'te superpole yarışında sahne alan ay-yıldızlı motosikletçi, bu yarışı ikinci sırada tamamlayarak günün ilk podyumuna çıktı.

Pata Yamaha with Brixx takımıyla 22 turluk ikinci yarışta ise milli motosikletçi, Jonathan Rea ile uzun turlar ikincilik mücadelesi verdi. Daha sonra Alex Lowes'a geçilen Toprak, dördüncü sıraya geriledi. Yarışın bitimine 5 tur kala yağmurun etkili olması ve kaza riskleri nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış sona erdirildi.

Böylece yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, bir başka Kawasaki pilotu Alex Lowes üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonu genel klasmanında, Ducati pilotu Alvaro Bautista 601 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 529 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea da 502 puanla üçüncü sırada yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23