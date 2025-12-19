Toprak altından tarih fışkırdı! Filyos'un gizemli geçmişinde bir perde daha kapandı

Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri düzenlemeleri kapsamında hazırlanan müze ve ziyaretçi karşılama merkezi projesinin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Prof. Dr. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle sürdürülen kazı çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti. Kuzey nekropolü ile kale mevkiindeki akropol alanlarını kapsayan proje kapsamında hazırlanacak müze ve ziyaretçi karşılama merkezinin, kurumlar arasında imzalanacak protokolün ardından kısa sürede hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kazı sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Prof. Dr. Yıldırım; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm birimleri, üniversite yönetimi, valilik ve kaymakamlık, bölge belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ve projeye destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Yıldırım, yaklaşık beş yıl süren kazı sürecinde görev alan tüm ekip arkadaşlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.