"Toplumsal Cinsiyet' projesinde yeni adım mı? Kızı, Tarkan'a etek giydirdi

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Toplumsal cinsiyet projesini ve eşcinselliği milleti adeta gözüne sokarak meşrulaştırmaya çalışan malum kesimlerin hamleleri devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Medya tarafından çok beğenilen fotoğraf diye yutturulmaya çalışılan paylaşımda şarkıcı Tarkan'ın etek giydiği görüldü.

Kızı Liya ile birlikte vakit geçirdiği anı paylaşan Tarkan "Rolling Stones t-shirt'ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notuyla yayınladı. Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına 'süpersin' yorumunu yaptı.

Öte yandan verilen bu mesaj, toplumsal cinsiyet projesini ve eşcinselliği meşrulaştırma olarak yorumlanarak tepki çekti.