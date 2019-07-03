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Toplumda yer bulamayan azgınlar gemide buluştu

Avrupa Birliği ve içimizdeki ibne sevicilerin desteği ile her yıl 'Onur' Yürüyüşü yapmak için direten eşcinsel sapkınların; Almanya'da düzenledikleri bir gemi partisinin görüntüleri Lut Kavmi'nin torunlarının istediği özgürlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  

Avrupa Birliği, CHP, HDP ve bazı çevrelerin desteğini alan eşcinsel sapkınlar, Almanya'da düzenlenen bir gemi partisinde buluştu. Ahlak dışı yaşam tarzları ile Türk toplumunda yer bulamayan Lut Kavmi'nin torunlarının Almanya'daki dostları, partilerindeki insanlık dışı görüntüleri ile istedikleri 'özgürlük' anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İnsanlıkla bağdaşmayan görüntüler

Toplum ahlak yapısını tehdit eden eşcinsel sapkınların Türkiye'deki yürüyüşlerine uzun zamandır izin verilmiyor. Sapkınlar; yurtdışındaki aile ve ahlak düşmanları ile birlikte CHP, HDP ve bazı 'özgürlükçü' kesimlerin de desteği ile yürüyüşte diretseler de emniyet engeli ile karşılaşıyor.

İbne sevici çevreler tarafından her yıl aynı günlerde koparılan 'LGBTİ'lilere polis müdahalesi' yaygarası ile birlikte sapkınlar; ülkemizde de Almanya'da gemiye binerken sergiledikleri ahlak dışı, insanlıkla bağdaşmayan ve Türk toplumunda yeri olmayan benzer görüntüleri yansıtıyorlar.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
  1. Avrupa Birliği
  2. CHP
  3. HDP

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