Toplu ulaşıma okkalı zam!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşıma fahiş zam yaptı. ESHOT bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam geldi. İzmir UKOME, mart ayı toplantısında, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına zammı görüştü. Toplantıdan ESHOT çatısı altındaki belediyeye ait otobüs, vapur, metro, tramvay ücretlerine yüzde 38 zam kararı çıktı.

Oy çokluğuyla alınan karara göre, onay sürecinin tamamlanması ile birlikte 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı, 6.5 liraya yükseldi. Yeni ücret tarifesi 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı. Bu da ulaşımdaki zamların artık otomatiğe bağlandığı anlamına geliyor.

İzmir'de zamsız haliyle bilet fiyatları şöyle: