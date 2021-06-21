Toplu taşımalarda yaş sınırı kalktı mı?
1 Haziran itibariyle uygulanan kademeli normalleşme kararlarının ardından metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların kullanımı kısıtlanmıştı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları ile şehir içi toplu taşımalardaki yaş sınırı yeniden düzenlendi. Peki, Toplu taşımalarda yaş sınırı kalktı mı? İşte detaylar...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Kabine Toplantısının ardından yeni kararlar açıklandı. Peki, 1 Haziran'dan itibaren toplu taşımalarda uygulanan yaş sınırı uygulamasının devam edip etmeyeceği belli oldu.
Toplu taşımalarda yaş sınırı kalktı mı?
21 Haziran Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:
"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."