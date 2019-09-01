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Toplu taşımada yeni düzenleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınanda karar doğrultusunda toplu taşıma ve servis hizmetlerinde fiyat düzenlenmelerine gidiyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:04
Toplu taşımada yeni düzenleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınanda karar doğrultusunda toplu taşıma ve servis hizmetlerinde fiyat düzenlenmelerine gidiyor.


Ulaşım ve trafikle ilgili kurum ve kuruluşların bulunduğu (UKOME) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tam bilet fiyatları 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşa çıkartılırken 60 dakika içerisinde ikinci binişlere yüzde 50 indirim sağlanacak. Ayrıca kişiselleştirmeler 10 TL’den 5 TL’ye indirilirken Osmanbey Kampüsü ve Organize Sanayi Bölgesi bilet fiyatı 2 buçuk liradan 2 lira 25 kuruşa indirildi.


UKOME’de alınan karar ile öğrenci biniş fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 buçuk liraya, öğretmen biniş fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkartıldı.


Öte yandan öğrenci servislerinde düzenlemeye giden UKOME, 0-5 kilometre 160 TL, 5-10 kilometre 170 TL, 10-20 kilometre 180 TL ve 20 kilometreden sonra her kilometre için 1 buçuk lira olmasını kararlaştırdı.


Personel servislerinde ise, 0-5 kilometre 150 TL, 5-10 kilometre 160 TL, 10-20 kilometre 170 TL, 20 kilometreden sonraki her kilometre için 1 buçuk lira olması kararı alındı.


Büyükşehirlerde şehrin genelinde trafik ile ilgili kararları veren kurul olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, İl Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Şehir Plancıları, 91. Karayolları Şubesi ve Şoförler Odası yer alıyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:04
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