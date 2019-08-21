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Toplu sözleşme masasında eylem kararı

5’inci dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Ankara’da eylem yapma kararı aldı. Hükümetin toplu sözleşme tekliflerine kayıtsız kaldığını savunan konfederasyonun 7 maddelik eylem kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Toplu sözleşme masasında eylem kararı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

2020- 2021 yıllarına yönelik 5. Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında 5,2 milyon memur ve memur emeklisine ilişkin zam teklifi konusunda uzlaşma varılamaması Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) eylem kararı almaya itti.

Memurlardan cüzdanlı protesto

Hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3’ten oluşan teklifini revize etmemesi ve müzakere süresinin uzatılması konusunda yapılan çağrıya yanıt verilmemesinden dolayı konfederasyon; Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde eylem yapma kararı aldı. Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısından çıkan 7 maddelik eylem kararında “Kamu İşveren Heyeti’nin 19 günlük süre zarfında kamu çalışanları lehine adım atmadığı, taraflar arası eşitlik ilkesiyle uyumlu yaklaşım sergilemediği kaydedildi.

Memur-Sen üyeleri Ankara genelinde iş bırakma ve ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
  1. Ankara
  2. 5. Toplu Sözleşme görüşmeleri
  3. memur ve memur emeklisi
  4. zam teklifi
  5. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)
  6. Memur-Sen Başkanlar Kurulu
  7. Memur-Sen
  8. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  9. Toplu Sözleşme görüşmeleri

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