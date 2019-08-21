Toplu sözleşme masasında eylem kararı

Oğuzhan Gültekin Ankara

2020- 2021 yıllarına yönelik 5. Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında 5,2 milyon memur ve memur emeklisine ilişkin zam teklifi konusunda uzlaşma varılamaması Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) eylem kararı almaya itti.

Memurlardan cüzdanlı protesto

Hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3’ten oluşan teklifini revize etmemesi ve müzakere süresinin uzatılması konusunda yapılan çağrıya yanıt verilmemesinden dolayı konfederasyon; Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde eylem yapma kararı aldı. Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısından çıkan 7 maddelik eylem kararında “Kamu İşveren Heyeti’nin 19 günlük süre zarfında kamu çalışanları lehine adım atmadığı, taraflar arası eşitlik ilkesiyle uyumlu yaklaşım sergilemediği kaydedildi.

Memur-Sen üyeleri Ankara genelinde iş bırakma ve ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.