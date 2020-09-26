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Aktüel Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Arpaçay Barajı'nın kapakları kısmen kapatıldı
Aktüel

Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Arpaçay Barajı'nın kapakları kısmen kapatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün: - "Ölümler azalan suya bağlı olarak balıkların oksijen azlığından gerçekleşmiş. Balıklara can olacak suyun baraj kapaklarını kısmen kapattılar ve barajımın doluluk oranı artacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:24:09 -
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Arpaçay Barajı'nın kapakları kısmen kapatıldı

KARS (AA) - Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle yaşanan balık ölümlerinin ardından DSİ 24. Bölge Müdürlüğü baraj kapaklarını kısmen kapattı.

Sulama ve taşkının önlemesi amacıyla 1975-1983 yılları arasında yapılan Arpaçay Barajı'nda, yaz ayında tarımsal alanların sulanması için kapakların açılması nedeniyle su seviyesi düştü.

Kars ile Karahan çaylarının birleştiği Akyaka'ya bağlı Aslanhane köyündeki bölgede su debisinin düşmesi nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı.

Barajda inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijensiz kalan balıkların öldüğünü tespit etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, yaptığı açıklamada, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir merkez olduğuna işaret etti.

Arpaçay Barajı çevresindeki köylerde balık ölümlerinin yaşandığı bilgisi üzerine Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla ekipleri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Düzgün, şunları belirtti:

"Ekiplerimiz ölü balıklardan numuneler aldı. Ekipler, suyun teknik özelliklerine baktı ve numuneleri incelemeye gönderdik. Teknik ekibimizin bölgede yaptığı inceleme ile tutulan ön rapor tutanağında balık ölümlerinin suyun azalmasına bağlı olarak yaşandığı belirlendi. DSİ 24. Bölge Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmelerde balık ölümlerinin suyun azalmasına bağlı olması hususunda çıkan rapor sonucunda bölge müdürümüz bırakılan suyu 20 metre küp saniyeden, 15 metre küp saniyeye düşürdü. Ölümler azalan suya bağlı olarak balıkların oksijen azlığından gerçekleşmiş. Balıklara can olacak suyun baraj kapaklarını kısmen kapattılar ve barajımın doluluk oranı artacak."

Yöre halkı da mağdur olduklarını belirterek, tarımda sulama sezonunun bittiği bugünlerde baraj kapaklarının açılmamasını istedi.

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