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Gündem Toplantıya damga vuran kare! Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı
Gündem

Toplantıya damga vuran kare! Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Erdoğan'ın konuşması esnasında büyükelçilerin söylenenleri tek tek not alması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 16:28:00 - 2022-01-13 16:36:04
Toplantıya damga vuran kare! Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu.

"Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diyen Erdoğan,sözlerini "Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor" ifadeleri ile sürdürdü.

Tek tek not aldılar

AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek not aldığı görüldü.

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