  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Toplantı sırasında depreme yakalandılar, Besmele çekerek sakin kaldılar
Yerel

Toplantı sırasında depreme yakalandılar, Besmele çekerek sakin kaldılar

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı sırasında 5.3'lük deprem meydana geldi. Toplantıya katılanlar besmele getirerek depremin durmasını bekledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 20:41:00 - 2023-02-08 20:56:21

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı sırasında 5.3'lük deprem meydana geldi. Toplantıya katılanlar besmele getirerek depremin durmasını bekledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yaşanılan deprem faciası ile alakalı Elazığ’da faaliyetlerini sürdüren STK’lar ile müşterek toplantı gerçekleştirdi. O sırada merkez üssü Malatya Doğanşehir olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakinliğini koruyan katılımcılar besmele çekerek sakinliğini korudu. Deprem anı ve yaşananlar kameralara yansıdı.

"Bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olmak üzere toplandık"

Toplantıda STK’ları adına ortak açıklamalarda bulunan Başkan İdris Alan, “500 yılda bir yaşanan felaket ile karşı karşıyayız. Ülkemizi derinden sarsan depremler akabinde büyük zarar gören 11 ilimizde yaşanan yıkımlar var. Bir de zorlu kış şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda acımız katlanıyor. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bu gün burada Elazığ iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak, acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olmak üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Enkazdan ağzında sigara ile çıktı, hastaneye gitmeyi reddetti...
Enkazdan ağzında sigara ile çıktı, hastaneye gitmeyi reddetti...

Yerel

Enkazdan ağzında sigara ile çıktı, hastaneye gitmeyi reddetti...

Acı olay! Kızının enkazdan kurtarılmasını bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Acı olay! Kızının enkazdan kurtarılmasını bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti

Yerel

Acı olay! Kızının enkazdan kurtarılmasını bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti

61 saat sonra gelen mucize kurtuluş! 3 aylık bebek ile anne ve babası enkazdan çıkarıldı
61 saat sonra gelen mucize kurtuluş! 3 aylık bebek ile anne ve babası enkazdan çıkarıldı

Yerel

61 saat sonra gelen mucize kurtuluş! 3 aylık bebek ile anne ve babası enkazdan çıkarıldı

55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu
55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

Gündem

55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Gündem

Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Enkazda bekleyen babanın tarifsiz acısı! Kızına sevinirken oğlunun cesedi ile yıkıldı
Enkazda bekleyen babanın tarifsiz acısı! Kızına sevinirken oğlunun cesedi ile yıkıldı

Gündem

Enkazda bekleyen babanın tarifsiz acısı! Kızına sevinirken oğlunun cesedi ile yıkıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23