Toplam 5 KM'lik projenin ilk etabı; Ayanbey sokak asfaltlama çalışması tamamlandı

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen, Ayanbey ve Yorgancı Sokak ile Anasultan ve Yorgancı Caddelerini kapsayan 5 kilometrelik yolu kapsayan asfaltlama çalışmalarının 1 km’lik Ayanbey Sokak bölümü tamamlandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı tamamlanan sokak ile yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan caddelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca KOSKİ de, sokağın tamamında kanalizasyon ve diğer şebekeleri yeniledi.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA BÖLGE ÇOK DAHA GÜZEL BİR ÇEHREYE KAVUŞACAK”

Ayanbey Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığının ve büyük bir aksilik yaşanmaması durumunda projenin tamamının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Mustafa Kavuş, çalışmaların tamamlanmasıylaulaşımın çok daha kolay ve çok daha sağlıklı olacağını belirtti. Projede toplamda 5 kilometrelik yol yapım çalışmasının olacağını hatırlatan Başkan Kavuş, “Yapımı tamamlanan sokağımız, genişliğiyle bir sokaktan ziyade adeta ana caddeyi andırıyor.Çalışmalar tamamlandığında bu yollarbölge trafiğini rahatlatma adına büyük bir yük alacak. Hem bizim hem de KOSKİ’nin alt yapı çalışmalarını tamamlamasından dolayı yeniden kazı işlemleri yaşanmayacak şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Bu bölgede vatandaşlarımızı, doğalgazlarını da serimden önce almaları yönünde uyarıyoruz. Ancak, bu şekilde standartların üzerinde dökülen asfaltlar bir daha zarar görmeyecek. Çalışması bitirilen Ayanbey Sokağımız yeni ve modern çehresiyle Meram’a hayırlı olsun” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI BİR KENT YAŞAMI İÇİN EN ÜCRA NOKTAYA KADAR MODERN BİR ULAŞIM SAĞLAMAK DURUMUNDAYIZ’

Bu yıl rekor düzeyde asfaltlama yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Amacımız, Meram’ın tüm kronik sorunlarını aşmak. Trafik yoğunluğunu azaltacak yeni cadde ve sokaklar ile asfaltsız yollar ulaşımda aşılması gereken sorunların başında geliyor. Meram’da, standardı yüksek cadde ve sokaklarla sadece ulaşımın değil yaşamın da standardını yükseltiyoruz. Belediye olarak yaptığımız tüm yeni yollarda ve düzenlediğimiz caddelerde en üst standardı yakalamaya çalışıyoruz. Ulaşımda kolaylık bir medeniyetin en önemli göstergelerinden biridir.Sokaklar da ulaşım adına bir şehrin kılcal damarlarıdır. Sağlıklı bir kent yaşamı için en yakından en uzağa kadar her bir noktaya en modern ve uygun şartlarda ulaşımı sağlamak mecburiyetindeyiz. Yeni cadde ve sokakların yapımından var olanların asfaltlanmasına, otoparkından parke ve bordür yapımına kadar tüm çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu çalışmaların sonunda kazanan Meram olacak, Meramlılar bu şehirde yaşamanın ayrıcalığını hissedecekler.”