Topbaş ve Kömürcü’yü dualarla anıyoruz

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için vefatının 1. yıl dönümünde Bağcılar’da anma programı düzenlendi. Ensar Vakfı iş birliğiyle Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa; Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Topbaş’ı anlatan sinevizyon gösterildi. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Topbaş ile uzun süre çalışan eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, “Birlikte güzel işler yaptık” dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Kimseyi ihmal etmeden her birinin derdiyle teker teker ilgilenirdi” diye konuştu. Program, merhum Topbaş için ilçe genelindeki Kur’an kurslarında okunan hatimin duasının yapılmasıyla sona erdi.

Duran Hoca dualarla anılıyor

Yazarlarımızdan Duran Kömürcü Hoca, vefatının 11. yılında rahmetle yad ediliyor. Örnek yaşantısıyla gönüllerde taht kuran, yardımsever kişiliğiyle tanınan ve özellikle Kur’an kursu talebelerine yardım eden Kömürcü, 14 Şubat 2011 yılında dar-ı bekaya irtihal etmişti. Merhumun naaşı Kozlu Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Son anlarında yanında bulunan oğlu Sami Kömürcü, babasının ümmete selam söylediğini ve dua beklediğini belirterek, “İki gün önce ‘ümmete selam söyle’ dedi. O inançlı bir insandı” demişti. 6 yıl kolon kanseri tedavisi gören Duran Kömürcü Hoca, 14 Şubat 2011 tarihinde Hakk’a yürümüştü.