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Aktüel Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:05:20 -
Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, evinin önünde top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Mithat B., dün akşam saatlerinde, evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olup onlarla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Mithat B., evinden pompalı tüfeği alıp çocukların yanına geldi. Tüfekle havaya bir el ateş açan Mithat B., çocukları kovalamaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Mithat B.'yi gözaltına aldı.

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