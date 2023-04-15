Ton balığı yiyenler aman dikkat! Şok olacaksınız! Eyvah eyvah

Ton balığı için cıva ve arsenik uyarısı geldi. Birgün gazetesi yazarı Özgür Gürbüz, 36 ülkeden 222 ton balığı konservesi analiz sonuçlarının, haftada 120 gramdan fazla tüketilen ton balığının sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdiğini belirtti. Gürbüz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"36 ülkeden 222 ton balığı konservesi analiz sonuçları haftada 120 gramdan fazla tüketilen ton balığının sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

2017 ila 2019 yılları arasında gelişmiş ve gelişen ülkelerden alınan 222 farklı ton balığı konservesi analizleri, cıva miktarının bazı ülkelerde gramda 0,95 mikrograma kadar çıktığını gösteriyor. Cıva için belirlenen uluslararası sınır ise 0,30 mikrogram. Alınan örneklerde inorganik arsenik miktarının ise gramda 0,07 mikrogramı bulduğu görülüyor. Bu konuda bir sınır değer olmasa da uzun süre inorganik arsenik alınması kronik arsenik zehirlenmesine yol açabiliyor, maruz olma düzeyine göre de çeşitli hastalıklara ve kansere neden olabiliyor. Cıvada en yüksek rakama Tunus’tan alınan örnekte, inorganik arsenikte ise en yüksek değere Letonya ve Avustralya’da rastlanmış. Türkiye’den alınan örneklerde ise cıva değeri 0,06’da, inorganik arsenik değeri ise 0,01’de kalmış."



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