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Tombala makinesini, ekmek dolabının arkasına gizlemişler

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, ekmeklerin konulduğu mutfak dolabının arkasındaki gizli bölümde tombala makinesi ele geçirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:28
Tombala makinesini, ekmek dolabının arkasına gizlemişler

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir işyerine baskın düzenledi.

Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada mutfak dolabında ekmeklerin konulduğu yerin arkasında gizli bir bölüm olduğu belirledi. Ekipler, gizli bölmede tombala makinesi buldu, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:28
  1. Eskişehir
  2. Eskişe
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