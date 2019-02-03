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Tolgay Arslan: Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

03 Şubat 2019 Pazar 12:10
Tolgay Arslan: Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım

Fenerbahçe'nin Ocak ayı transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı eski Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan transfer süreci hakkında konuştu.

Göztepe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen ardından mücadele sonunda 'Beşiktaş formasını hiç öpmedim, Fenerbahçe formasını öpmek içimden geldi' açıklaması ile gündeme oturan Tolgay Arslan, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

''Beşiktaş'ta 2. takımla bile idmana çıkarmadılar''

Beşiktaş'ın kendisini 2. takım ile birlikte idmanlara bile çıkarmadığını belirten Tolgay Arslan: ''Beşiktaş'ta 2. takımla bile idmana çıkarmadılar. Geri dönmem için teklif geldi ancak bunu düşünmedim bile. Ya Fenerbahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Sözümün arkasında durdum. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım. Bir basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve bu konuyu kapatacağım'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:10
  1. Tolgay Arslan
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş

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