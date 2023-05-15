Tolga Karel'den seçim paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçları ve oy oranları takibi devam ederken bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan Tolga Karel sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bir süre önce ülkeyi terk ederek yurt dışına giden ve burada TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı.

Karel "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun bu saatten sonra kibir en büyük günahtır olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız" dedi.



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