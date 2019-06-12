İZMİR (AA) - Altınordulu modern pentatloncu İlke Özyüksel, "İki yıla sığdırdığım bu başarı grafiğini şimdi daha da yukarıya taşımanın, Tokyo'da olimpiyat madalyası almanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

İlke Özyüksel, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2020 Tokyo Olimpiyatları için önünde 3 önemli yarış olduğunu belirtti.

Bu ay sonunda Tokyo'da dünya kupası finallerine katılacağını vurgulayan Özyüksel, ağustosta İngiltere'de Avrupa, eylülde de Macaristan'da dünya şampiyonalarında mücadele edeceğini aktardı.

Bu organizasyonlarda alacağı derecelere göre olimpiyat kotasını elde edebileceğini bildiren Özyüksel, "Avrupa'da tanınan, ilgiyle takip edilen ve her zaman ilk 10 içerisinde yer alan bir sporcuyum. Bu çizgimi koruyup, önümüzdeki üç şampiyonadan da hedeflediğim derecelerle ayrılmak istiyorum. Sezon yeni açılmasına rağmen şu anda tatmin edici derecelerle Tokyo'ya doğru adım adım ilerliyorum. Olimpiyat hazırlığı çok zorlu bir süreç. Günde en az 10-12 saat çalışmak, iyi dinlenmek, iyi beslenmek, iyi uyumak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu ile birlikteliğinin iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Özyüksel, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kendisini kulübe kazandırdığını kaydetti.

Şimdiye kadar 2 dünya rekoru kırdığını aktaran Özyüksel, "Tokyo Olimpiyatları'na katılıp orada madalya almayı hedefliyorum. Dünya Kupası'nda ikincilik ve üçüncülük, Avrupa Şampiyonası'nda ise birincilik ve üçüncülük elde ettim. İki yıla sığdırdığım bu başarı grafiğini şimdi daha da yukarıya taşımanın, Tokyo'da olimpiyat madalyası almanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.