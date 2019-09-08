Tokyo’da milli karatecilerden 3 madalya

Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabına ev sahipliği yapan Japonya’nın Tokyo kentinde tatamiye çıkan milli karateciler, üç madalya ile organizasyonu noktaladı. Burak Uygur gümüş, Eray Şamdan ile erkek kata milli takımı bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli karateciler, sezonun ikinci yarısını Japonya’da açtı. Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabına ev sahipliği yapan Tokyo’da tatamiye çıkan ay-yıldızlılar, bir gümüş ve iki bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı da veren organizasyon, 6-8 Eylül tarihlerinde 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla yapıldı. 2020 Olimpiyat Oyunları’nda judo ve karate müsabakalarına ev sahipliği yapacak Nippon Budokan’daki müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla tatamide mücadele etti.

Tokyo’da üst üste ikinci final

Kumite 67 kiloda üst üste ikinci kez Tokyo’da final mücadelesi veren Burak Uygur, ikincilikte kaldı. Japon Hiroto Gomyo ile karşılaşan milli karateci, rakibine 2-0 kaybetti. Geçtiğimiz yıl Japonya’da altın madalya kazanan Burak, bu kez gümüş madalya sevinci yaşadı.

Tokyo’da geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan bir diğer milli sporcu Eray Şamdan, bu kez bronz madalya kazandı. Kumite 60 kiloda Karadağlı Nenad Dulovic ile karşılan milli karateci, 5-1 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da repesaj finalinde ev sahibi Japonya’yı (26.36 - 24.74) mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.