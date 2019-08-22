"Tokyo Olimpiyatları'na 40 kota alarak gitmeyi hedefliyoruz"





ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 40 kota alarak gitmek istediklerini belirterek, bu kotaları almak için sporcular ve antrenörler olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doha'daki Dünya Şampiyonası ve Japonya'daki 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Olimpiyatlarda çok sayıda final koşmak istediklerini belirten Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyata gitmek ayrı bir şey ve oradaki hedefimiz, bugüne kadar koştuğumuz final sayısının üzerinde final koşabilmek. İlk 8'e giren sporcu sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatta kazanacağımız madalyanın rengi ne olur bilemem. Bu yarışlarda zaman önemli. Yarışları 200 metrede düşündüğümüzde zamanın binde 1'iyle birinci ve ikinci belli oluyor. Bu yüzden şu madalyayı alacağız demek hem sporcumuzu hem de bizi zora sokar ama Allah'ın izniyle finallerde olacağız. Biz bütün kategorilerin finallerinde olacağız ama finallerde pozisyonumuz o gün belli olacak. Allah'tan dileğim sporcularımız orada en yüksek noktada performanslarını sergileyecek pozisyonda olsun."

Türkiye'deki sporcu yaşlarının diğer ülkelere oranla daha düşük olduğunu vurgulayan Çintimar, bu avantajı kullanarak başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Çintimar, şöyle devam etti:

"Sporcusunun yaşı en küçük olan ancak kota alan ülkelerdeniz. Hem Dünya Şampiyonası'nda hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yaş ortalaması en düşük olan ülkelerden biriyiz. 18 yaş grubundaki Meryem, Necati ve Eda, bunların hepsi 23 yaş altı sporcularımız. İnşallah bu sporcularımız orada gereğini yapacaktır."





- "Kesinleşmiş kota sayımız 10"





Atletizmde şimdiye dek olimpiyat kotası alan 10 Türk sporcunun olduğunu anlatan Fatih Çintimar, bu sayının daha da artacağını aktardı.

Çintimar, şunları kaydetti:

"Kesinleşmiş kota sayımız 10 ama Yasmeni Copello'nun bile daha kota almadığını düşünürsek çok daha fazla kota alacak sporcumuz var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 40 kota alarak gitmeyi hedefliyoruz. Bu kotaları almak için gece gündüz sporcularımız, antrenörlerimiz ve büyüklerimizle çalışıyoruz. Bayrak takımımız normalde kota aldı ama yeni sisteme göre aynı kotayı 2-3 kere tekrarlaması gerekiyor. İnşallah Doha'da takımımız final koştuğu zaman kotasını garantilemiş olacak. Hedef, Tokyo'daki olimpiyata 40 kota ile gitmek ve bir önceki olimpiyata göre yüzde 30-40 oranında daha fazla final koşabilmek."